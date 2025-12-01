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«Emmanuel Macron n'a pas attendu d'être dans les abysses de l'impopularité pour être totalitaire», tacle Judith Waintraub

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Emmanuel Macron n'a pas attendu d'être dans les abysses de l'impopularité pour être totalitaire», a lancé Judith Waintraub, ce lundi sur CNEWS. La journaliste est revenue sur la proposition du président de la République qui a dit vouloir «tout faire pour que soit mis en place un label» professionnel pour les réseaux sociaux et sites d'information.

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