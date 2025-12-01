«Emmanuel Macron n'a pas attendu d'être dans les abysses de l'impopularité pour être totalitaire», a lancé Judith Waintraub, ce lundi sur CNEWS. La journaliste est revenue sur la proposition du président de la République qui a dit vouloir «tout faire pour que soit mis en place un label» professionnel pour les réseaux sociaux et sites d'information.
«Emmanuel Macron n'a pas attendu d'être dans les abysses de l'impopularité pour être totalitaire», tacle Judith Waintraub
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le