Grève du mardi 2 décembre : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Alors que l’examen du Budget 2026 se poursuit, la CGT, la FSU et Solidaires appellent à la grève nationale ce mardi 2 décembre contre l’austérité et pour les salaires. Des manifestations sont prévues partout en France, dont une principale à Paris. Voici son parcours.

Une circulation routière difficile attendue dans tout le secteur ce mardi. Désireux de mettre la pression sur le gouvernement et son «budget d’austérité» qui doit être présenté avant la mi-décembre, la CGT a appelé à une mobilisation intersyndicale ce mardi dans la capitale.

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Sur son site internet, l’organisation syndicale a détaillé le parcours de ce cortège. Dès 14h, la manifestation va s'élancer depuis la place de la Bourse avant de se rendre progressivement vers la place de la République, en empruntant sur son passage les Grands Boulevards.

SMIC à 2.000 euros et indexation des salaires sur l'inflation

Dans son communiqué officiel, la CGT a critiqué le «budget d’austérité» préparé par le gouvernement. Elle a plutôt insisté sur la nécessité d’augmenter les salaires, dans le privé comme dans le public, puis de mettre en place une égalité salariale entre les hommes et les femmes.

La CGT appelle à la mobilisation pour imposer une autre répartition des richesses, des augmentations de salaires et l’abandon du budget d’austérité.

Manifestation Mardi 2 Décembre à 14h

départ place de la Bourse en direction de République#cgtenlutte#aphp#austérité#salairepic.twitter.com/H1dg99RkTu — USAP-CGT APHP (@UsapCGT) November 30, 2025

Elle a ainsi souligné le fait que «le gel du point d’indice a fait perdre plus de 23% de pouvoir d’achat en vingt ans» dans le public et que «les augmentations négociées» dans les entreprises privées «ne compensent pas l’inflation». Face à ce constat, la CGT a également milité pour un passage du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) à 2.000 euros brut et une indexation de tous les salaires sur l’inflation.

L’organisation syndicale a proposé d’instaurer «un contrôle et un conditionnement des aides publiques aux entreprises à des créations d’emploi et à des hausses de salaires. Elle s’est appuyée sur un chiffre pour justifier cette prise de position : «chaque année, 211 milliards d’euros d’aides publiques sont versés aux entreprises sans contrôle ni contrepartie» alors que «les dividendes explosent : +50 % en cinq ans.

Enfin, la CGT a soumis l’idée d’une mise en place d’une taxe plancher sur les «ultra-riches», à savoir les 1.800 foyers qui détiennent plus de 100 millions d’euros de patrimoine. Elle a avancé un nouveau chiffre en complément de cette demande : «les 500 familles les plus riches possèdent 40% du revenu national».