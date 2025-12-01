Journée mondiale contre le sida 2025 : l'épidémie de VIH est restée stable en France en 2024, mais continue d'inquiéter

Malgré une hausse du nombre de tests, le nombre de nouvelles personnes atteintes du VIH en France n’a pas augmenté. Cependant, la baisse s’est arrêtée et certains territoires restent dans une situation «préoccupante».

Un très léger mieux. Le dépistage du VIH a continué à progresser en 2024 en France et les découvertes de séropositivité se sont stabilisées, mais plusieurs indicateurs restent problématiques, selon des données publiées vendredi par Santé publique France (SpF).

«Avec 8,5 millions de sérologies VIH réalisées en 2024, la progression du dépistage du VIH se poursuit, portée par la montée en charge du dépistage réalisé en laboratoire sans ordonnance et sans avance de frais pour les assurés sociaux (dispositif VIH Test)», observe l'agence.

Mais «l'incidence des contaminations par le VIH ne diminue plus et s’est stabilisée à 3.400» en France, soit un taux d'incidence de 4,9 pour 100.000 habitants). Environ 5.100 Français ont découvert leur séropositivité en 2024.

Les IST toujours en progression

Après avoir chuté en 2020, puis progressé ensuite, les découvertes de séropositivité semblent désormais se stabiliser, note SpF. Les diagnostics tardifs sont encore fréquents (43% des découvertes). Dans ces cas-là, la prise en charge est moins efficace et le risque de transmission du VIH aux partenaires est accru, avant le début d’un traitement.

Les hétérosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) ont représenté respectivement 53% et 42% des découvertes de séropositivité, loin devant les personnes trans (2%) ou les enfants contaminés par leur mère (1%).

Il est estimé qu’environ 9.700 personnes ont été contaminées par le Sida sans avoir été diagnostiquées l'an passé.

Sur le territoire, «l'épidémie reste marquée par une situation particulièrement préoccupante en Guyane, et dans une moindre mesure à Mayotte, aux Antilles et en Île-de-France», souligne l'agence sanitaire qui appelle à garantir «un accès aux soins à tous, y compris aux étrangers».

Contrairement au VIH, le nombre de personnes diagnostiquées pour l'une des principales infections sexuellement transmissibles bactériennes, chlamydia (61.100), gonorrhée (25.800) et syphilis (6.500), a augmenté en 2024. Une situation qui se reproduit pour la troisième année consécutive.

Si les progrès du dépistage ont joué, «les estimations encore très élevées de la prévalence de ces IST confirment l’impératif d’un dépistage régulier et la protection par le préservatif», souligne SpF.

En France, on estime à 180.000 le nombre de personnes qui vivent avec le Sida. 630.000 décès ont été liés à ce virus dans le monde en 2024.