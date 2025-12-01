Journée mondiale de lutte contre le sida : le Sidaction pointe le danger des discours masculinistes pour la sexualité des jeunes

Le Sidaction a lancé ce lundi 1er décembre une campagne de sensibilisation pour dénoncer les discours masculinistes qui, selon l'association, représentent un danger pour la sexualité des jeunes.

Pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Sidaction s'alarme de la «montée spectaculaire» des discours masculinistes sur les réseaux sociaux. Selon l'association, ils font peser un danger sur la sexualité des jeunes en favorisant les comportements à risque et en mettant à mal la notion de consentement.

Ces «discours délétères de domination masculine et de violences sexistes et sexuelles» ont des «conséquences dangereuses sur la prévention et la santé sexuelle», affirme le Sidaction, dans un communiqué.

L'association, présidée par la codécouvreuse du VIH et prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi, met également en cause les plates-formes, dont les algorithmes «privilégient les formats sensationnalistes» et amplifient ces contenus.

Pour les dénoncer, le Sidaction a décidé de lancer ce lundi une campagne de sensibilisation : «Alpha Safe : quand la masculinité toxique devient virale, rétablir les faits devient vital».

Elle consiste à diffuser sur TikTok «une série de vidéos virales imitant les codes des influenceurs «alpha», pour réinjecter prévention, respect et information fiable dans les «feeds» (fils d'actualité, ndlr) des jeunes hommes».

L'association met aussi en avant un sondage Opinionway, réalisé en ligne du 12 au 19 novembre auprès d'un échantillon de 1.528 personnes, représentatif de la population masculine de 16 à 59 ans. Selon cette enquête, plus d'un jeune homme de 16 à 34 ans sur trois (37%) consulte des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux.

Le danger du «stealthing»

Pire, parmi les 25-34 ans connaissant des influenceurs masculinistes, un sur deux (51%) estime que leurs contenus «disent enfin la vérité». 53% des sondés considèrent en outre que les hommes sont trop souvent accusés de violences sexuelles exagérées ou mensongères. Ils sont 51% à juger important d'être «viril».

Cela conduit à des comportements à risque puisque près d'un homme de 25-34 ans sur cinq (18%) et un sur trois (34%) parmi ceux adhérant aux théories masculinistes affirment «comprendre» le retrait non consenti d'un préservatif pendant un rapport sexuel.

Lors du vote de la loi intégrant le non-consentement dans la définition pénale du viol fin octobre, un amendement visant à créer un nouveau délit pénal pour cette pratique appelée «stealthing», ou «retrait furtif du préservatif» en français, a été rejeté à l'Assemblée.

Alors que les découvertes de séropositivité chez les 15-24 ans ont bondi ces dix dernières années, le Sidaction juge «urgent de renforcer l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle».

Aux côtés du Planning familial et de SOS homophobie, l'association a saisi le tribunal administratif de Paris pour faire respecter la loi de 2001 prévoyant ces trois séances annuelles d'éducation à la sexualité, de l'école au lycée. Le délibéré est attendu mardi.