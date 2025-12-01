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«Le voyage en Ukraine» : Rachida Dati et Jean-Noël Barrot lancent ce lundi la «Saison de l'Ukraine en France»

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et de la Culture Rachida Dati inaugureront «la saison de l’Ukraine en France» ce lundi au quai d'Orsay. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A partir de ce lundi 1er décembre et jusqu’en mars 2026, la France accueillera «le voyage en Ukraine», un temps fort visant à mettre à l’honneur la résilience de Kiev et de sa société dans son conflit contre la Russie. 

Un soutien qui se traduit de différentes manières. Ce lundi, à l’occasion de la réception d’Andriy Sybiha, ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, son homologue français Jean-Noël Barrot et la ministre de la Culture Rachida Dati inaugureront ce lundi, depuis le quai d’Orsay, «la saison de l’Ukraine en France». 

Jusqu’en mars 2026, les deux pays marqueront ainsi leur unité afin «de faire résonner la voix d’une société ukrainienne résiliente et créative». 

Organisée conjointement par l’Institut français et l’Institut ukrainien, avec l’appui des ministère des Affaires étrangères et de la Culture des deux nations, cette saison mettra ainsi à l’honneur les arts visuels, des spectacles vivants, du cinéma et des créations numériques. 

Des activités, complétées par des rencontres et des débats, qui se dérouleront dans plusieurs villes françaises.

Volodymyr Zelensky reçu à Paris 

Au-delà de cette séquence, le président français Emmanuel Macron recevra lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky alors qu'une équipe de négociateurs ukrainiens est partie pour les Etats-Unis afin de discuter du plan américain visant à mettre fin au conflit avec la Russie. 

«Les deux dirigeants échangeront sur la situation et sur les conditions d'une paix juste et durable, dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain et d'une concertation étroite avec nos partenaires européens», a indiqué la présidence française. 

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky à l'Elysée ce lundi Lire

A Paris, le président ukrainien sera accompagné de la Première Dame, Olena Zelenska, qui participera à un événement autour de l'initiative «Bring kids back», «ramenez les enfants», en français, qu'elle parraine. Cette initiative «a permis de ramener près de 2.000 enfants ukrainiens arrachés à leur famille par la Russie», a souligné samedi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

PolitiqueGuerre en Ukrainerachida datiJean-Noël Barrot

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