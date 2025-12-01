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L'édito de Pascal Praud : «Emmanuel Macron envisage un label pour les médias : il y aurait les bons médias et les moins bons»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Emmanuel Macron envisage un label pour les médias : il y aurait les bons médias et les moins bons», a lancé Pascal Praud, ce lundi dans son édito de l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS. Le journaliste est revenu sur la proposition du président de la République qui a dit vouloir «tout faire pour que soit mis en place un label» professionnel pour les réseaux sociaux et sites d'information. 

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