L'édito de Pascal Praud : «Emmanuel Macron envisage un label pour les médias : il y aurait les bons médias et les moins bons»

«Emmanuel Macron envisage un label pour les médias : il y aurait les bons médias et les moins bons», a lancé Pascal Praud, ce lundi dans son édito de l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS. Le journaliste est revenu sur la proposition du président de la République qui a dit vouloir «tout faire pour que soit mis en place un label» professionnel pour les réseaux sociaux et sites d'information.