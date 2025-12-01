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Luigi Mangione : le meurtrier de l’ex-patron du premier assureur privé des États-Unis de retour au tribunal face à des preuves accablantes

L'homme de 27 ans risque la peine de mort dans le cadre de son procès fédéral. [TIMOTHY A.CLARY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Luigi Mangione, le meurtrier présumé du PDG de United Healthcare, le plus gros groupe privé d’assurance de santé aux Etats-Unis, va être présenté ce lundi devant un tribunal de New York. 

Une affaire judiciaire qui continue de secouer le pays. Luigi Mangione, accusé d'avoir tué le PDG de United Healthcare Brian Thompson, en décembre 2024, va être présenté devant un tribunal de New York ce lundi 1er décembre 2025 dans l'après-midi. Cette audience préliminaire se porte sur la recevabilité des preuves liées à l'affaire.

En effet, selon les médias américains, dont CNN, les avocats de l'homme de 27 ans vont devoir démontrer que les preuves récoltées par la police au moment de l'interpellation de Luigi Mangione ne sont pas recevables, puisque la fouille du sac du suspect aurait été menée hors du cadre juridique. 

Images de vidéosurveillance 

En effet, les conseils de l'accusé - qui encourt d'ailleurs la peine de mort dans son procès fédéral - tenteront de mettre à mal d'autres éléments de preuve.

Ils contestent plusieurs témoignages dont celui d'un opérateur du 911 ainsi qu'une autre personne capable d'authentifier les images de la vidéosurveillance du restaurant McDonald's dans lequel il avait été arrêté après la mort du PDG. Pour mémoire, Luigi Mangione avait été interpellé au sein du restaurant d'Altoona (Pennsylvanie), après 5 jours de cavale. 

D'autres preuves accablent pourtant le meurtrier présumé de Brian Thompson. Une arme à feu ainsi qu'un chargeur plein, et un carnet de notes permettant de relier Luigi Mangione au meurtre ont été retrouvés dans son sac. La balistique a confirmé que l'arme était celle utilisée dans la mort de Brian Thompson. 

Sur le même sujet Meurtre de Brian Thompson : Luigi Mangione plaide non coupable d'homicide Lire

Malgré tous ces éléments, Luigi Mangione continue de bénéficier du soutien d'une certaine frange de la population américaine, en raison de la défiance marquée vis-à-vis des groupes privé de santé. 

De son côté, l'administration Trump a déjà indiqué être favorable à la peine de mort à l'encontre du meurtrier présumé. 

MeurtreJusticeEtats-Unis

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