Passeport numérique, polluants éternels... Voici les règles que devront respecter ces jouets pour être vendus en Europe

L’Union européenne a adopté mardi 25 novembre un nouveau règlement destiné à sécuriser les objets directement destinés aux enfants : les jouets. Entre traçabilité numérique ou encore restrictions renforcées sur les substances chimiques : le marché dispose de 4 ans et demi pour se conformer aux nouvelles règles avant l’application intégrale du texte prévue d’ici 2030.

De nouvelles restrictions. Le Parlement européen a adopté le 25 novembre de nouvelles règles bannissant à l'horizon 2030 les «polluants éternels» (PFAS) et les perturbateurs endocriniens dans les jouets afin de protéger les enfants.

Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants devront réaliser une évaluation de sécurité portant sur l'ensemble des dangers potentiels - chimiques, physiques, mécaniques et électriques. Le délai de quatre ans laissé aux industriels doit leur permettre de s'adapter. Les nouvelles règles ambitionnent de réduire le nombre de jouets dangereux grâce à une meilleure application de la législation et à des contrôles douaniers plus efficaces. «Tous les jouets devront disposer d'un passeport numérique du produit (PNP) clairement visible, attestant de leur conformité aux règles de sécurité applicables», selon le texte.

Accessible par un QR code, ce passeport contiendra la composition complète du produit, les résultats des tests de sécurité, les données sur la fabrication, les mises à jour ou alertes éventuelles. L’ambition est claire : faciliter les contrôles douaniers, lutter contre les importations douteuses et offrir aux parents une transparence fiable.

Avec ce système, chaque étape de la fabrication sera traçable. Pour les industriels, cela implique un suivi rigoureux des matériaux et une documentation détaillée. Pour les plateformes de vente en ligne, la responsabilité s’accroît : elles devront garantir que chaque jouet proposé dispose d’un passeport valide et d’informations de sécurité complètes. Car ces nouvelles normes vont constituer un pré-requis d’accès au marché.

Plus aucune substance toxique

Le règlement marque un net durcissement des règles chimiques. Les jouets étaient déjà soumis à l’interdiction des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Désormais, la liste s’élargit : perturbateurs endocriniens, substances nocives pour la peau ou le système respiratoire, sensibilisants cutanés sont bannis. Et les autorités européennes ciblent également les PFAS, ces «polluants éternels» présents dans certains plastiques ou revêtements. Leur utilisation intentionnelle sera interdite, sauf exception dans des composants électroniques totalement inaccessibles aux enfants.

Certaines catégories de bisphénols, ainsi que les parfums allergènes destinés à des jouets manipulés ou portés à la bouche, seront également proscrits. L’objectif est d’éliminer les risques à la source. Pour les fabricants, cela oblige à repenser certaines formulations et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Une contrainte difficile à respecter car les productions se font à l’échelle souvent mondiale.

Avec une entrée en vigueur début 2026 et une période de transition de 54 mois, le secteur dispose jusqu’à 2030 pour adapter ses lignes de production. De quoi transformer le marché du jouet en le rendant plus sûr et plus transparent. À terme, seuls les produits respectant ce nouveau cadre pourront être vendus en Europe.