Pavillons, Porsche et objets de luxe : la gendarmerie démantèle un réseau criminel serbe impliqué dans un vaste blanchiment

L’Unité nationale d’investigations (U.N.I.) de la gendarmerie nationale a démantelé un réseau criminel serbe soupçonné de blanchiment d’argent en bande organisée en Seine-Saint-Denis (93).

Un peu moins d’un an, c’est le temps qu’a duré l’enquête pour démanteler un réseau criminel serbe soupçonné de blanchiment et d’acquisitions immobilières frauduleuses. L’enquête, qui a débuté en décembre 2024 sous la responsabilité de la section de lutte contre la criminalité organisée financière, a été reprise en septembre 2025 par l’Unité nationale d’investigations, nouvellement créée.

© Gendarmerie Nationale

Les investigations des gendarmes de cette unité ont permis d’identifier 11 membres de la communauté serbe, qui possédaient des biens, en décalage avec leurs faibles revenus légaux.

C’est cette forte différence entre leur patrimoine immobilier considérable et parfois sous-évalué au moment de l’achat et la réalité de leurs revenus qui a entraîné leur interpellation et la saisie de leurs biens.

Un patrimoine estimé à 5 millions d'euros

Le 26 novembre 2025, au cours d’une opération, 7 individus ont été placés en garde à vue et 11 biens immobiliers saisis, surtout des pavillons, représentant un montant estimé à 5 millions d’euros. Les individus arrêtés, implantés en Seine-Saint-Denis, font partie de la communauté serbe qui se compose de différents clans liés entre eux par des liens familiaux.

Les perquisitions qui ont suivi les interpellations ont permis aux gendarmes de saisir 5 véhicules de grosse cylindrée, dont une Porsche Carrera S, et plus de 330 objets de luxe (bijoux, maroquinerie, parfums, vêtements) notamment. Inculpées pour blanchiment présumé, les 7 personnes mises en cause sont tenues de justifier l’origine licite de leur patrimoine.