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Péages : voici tout ce qui va changer en 2026

Les changements tarifaires sur les autoroutes prennent effet à partir du 1er février chaque année. [© Thibaud MORITZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une légère augmentation des prix autoroutiers sera mise en place à partir du 1er février 2026. La hausse attendue est de 0,86 % en moyenne.

Une hausse «modérée». Comme chaque année, les tarifs des péages autoroutiers sont réévalués. Si ces dernières années les usagers ont pu voir les prix flamber, la hausse en 2026 devrait être minime.  

Ainsi, les péages autoroutiers devraient augmenter de 0,86% en moyenne en 2026, rapporte l'AFP citant une source proche du dossier. 

Ce chiffre doit être présenté mardi par le ministère des Transports devant le Comité des usagers du réseau routier national. Pour rappel, les changements tarifaires sur les autoroutes prennent effet à partir du 1er février chaque année.

la hausse la plus faible depuis 2021

Si elle est confirmée, cette hausse moyenne des tarifs autoroutiers sera la plus faible depuis celle de 2021. Elle intervient après une augmentation de 0,92% en 2025, de 3% en 2024 et 4,75% en 2023.

Cette augmentation s'applique sur les 7 réseaux d'autoroutes concédées en France : APRR, AREA, ASF, Cofiroute, Escota, Sanef, et SAPN.

Mais cette augmentation devrait être inégale selon les réseaux. Selon diverses informations de presse, le groupe APRR (APRR et AREA) appliquera +0,95 %, tandis que Sanef et SAPN augmenteront leur prix de +0,85 %. Du côté de Vinci Autoroutes (ASF, Cofiroute et Escota), l'augmentation la plus faible sera enregistrée avec +0,82 %.

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Cette augmentation jugée comme étant «modérée», devrait être inférieure à l'inflation attendue l'année prochaine. 

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