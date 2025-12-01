Saad Lamjarred : le procès pour viol du chanteur marocain renvoyé

Le procès pour viol aggravé du chanteur Saad Lamjarred, figure majeure de la pop au Maroc et dans le monde arabe, devait s'ouvrir ce lundi 1er décembre. Il a finalement été renvoyé.

Il devait s'expliquer. Le chanteur marocain Saad Lamjarred, déjà impliqué dans plusieurs affaires de viols ou agressions sexuelles, devait comparaître libre ce lundi 1er décembre devant la cour d'assises du Var pour un viol présumé survenu en 2018 près de Saint-Tropez. Finalement, le procès a été reporté d'au moins six mois, la présidente de la cour étant souffrante, a appris l'AFP de sources judiciaires.

Le procès devait durer trois jours, mais le chanteur n'a pas eu à se présenter au tribunal de Draguignan. Selon le témoignage de la victime, cette dernière a rencontré l'artiste dans une boîte de nuit alors qu'elle était barmaid à l'époque. Sans connaître sa notoriété, elle aurait accepté de boire un verre avec lui au bar de son hôtel.

Toutefois, le musicien l'aurait en réalité directement ramenée dans sa chambre, où, après avoir tenté de l'embrasser, il l'aurait plaquée sur le lit, déshabillée et violée en lui maintenant les poignets, sans qu'elle parvienne à réagir, tétanisée.

De son côté, Saad Lamjarred a soutenu que la relation était consentie, affirmant que la présumée victime a elle-même retiré son pantalon. Cependant, une amie appelée au secours juste après les faits a témoigné l'avoir retrouvée en état de choc, le maquillage coulant, les lèvres enflées, et le regard vide.

Quatre accusations de viol

Les analyses réalisées quelques heures plus tard ont révélé un taux d’alcool entre 1,2 et 1,4 g/l pour elle et entre 1,6 et 1,8 g/l pour lui à ce moment-là.

La surveillance téléphonique de la plaignante a mis en évidence un réel mal-être, la crainte d'une médiatisation de l'affaire, mais également un appel d'un homme lui proposant 200.000 euros pour un arrangement à l'amiable pendant la garde à vue du chanteur.

Si elle n'a pas donné suite à cette proposition, son amie a contacté un des avocats du musicien afin de passer un accord, tout en soulignant aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais menti sur l'état de la présumée victime.

Bien que le parquet ne fût pas opposé à un non-lieu, la chambre de l’instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en 2021 le renvoi devant les assises, rappelant qu'entrer dans la chambre d’un homme n'équivaut pas à un consentement.

Ce procès s'ajoute à la série d'accusations contre Saad Lamjarred, qui avait déjà été mis en cause pour viol au Maroc en 2015 et aux États-Unis en 2010. Cette affaire avait été clôturée après un accord financier.

En France, il a été condamné en 2023 à six ans de prison pour viol à Paris. Il a fait appel du verdict. La victime présumée, rencontrée dans une discothèque de la capitale, l'avait accusé en 2016 de l'avoir violée et frappée dans une chambre d'hôtel, faits qu'il a fermement niés.

Son procès en appel, initialement prévu en juin, a été reporté. En parallèle, la plaignante et quatre complices présumés seront jugés pour tentative d’extorsion, accusés d’avoir essayé d'obtenir trois millions d’euros pour qu’elle retire sa plainte.