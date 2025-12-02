«1.000 euros par bébé» : cette commune du Cher propose une aide inédite pour attirer les mères dans sa maternité, une première qui divise

À la suite de l'annonce du projet de la mairie de Saint-Amand-Montrond d'offrir 1.000 euros aux femmes venant accoucher dans la maternité de la ville, quatre syndicats de médecins hospitaliers se sont associés ce mardi pour le dénoncer.

Un projet qui fait débat. Quatre syndicats de médecins hospitaliers ont dénoncé, mardi 2 décembre, le projet de la ville de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, d'offrir une prime de 1.000 euros aux femmes venant accoucher dans la maternité de la ville. Derrière cette idée, la mairie de Saint-Amand-Montrond cherche à sauver sa maternité menacée par un nombre de naissances insuffisant.

La maternité de Saint-Amand Montrond (19.000 habitants dans la communauté de communes) est menacée car elle est passée sous le seuil des 300 accouchements par an fixé par la réglementation. En 2025, la prévision est de 226 accouchements.

Pour faire remonter l'activité, le maire LR de la ville, Emmanuel Riotte, propose donc de donner aux mères accouchant sur place 1.000 euros en bon cadeau à dépenser chez les commerçants de la ville, 500 euros étant pris en charge par la municipalité et 500 par la communauté de communes.

«On va peut-être faire le buzz»

Cette importante somme d'argent a pour but de ramener des femmes dans la maternité, mais également de faire parler : «On aurait pu partir sur 200, 300 ou 400 euros mais ça n'avait pas d'intérêt. 1.000 euros par naissance, ça parle. On va peut-être faire le buzz, mais c'est le but, c'est de récupérer des mamans qui viennent accoucher dans les meilleures conditions», a déclaré Emmanuel Riotte à France Bleu.

Une façon de faire qui ne convainc pas les quatre syndicats qui s'y opposent. Selon eux, le choix d'une maternité ne doit pas être récompensé financièrement : «Le choix d'une maternité ne doit pas être influencé par la perspective d'une récompense purement financière», estiment les quatre syndicats de médecins, Snphare (anesthésistes réanimateurs, Syngof (gynécologues obstétriciens), Snpeh (pédiatres), Samu Urgences de France (urgentistes).

Une fermeture demandée pour des raisons de sécurité

Les syndicats mettent en avant le problème lié à ces maternités qui réalisent moins de 300 accouchements par an : «Une maternité, quand elle est menacée de fermeture, ne l'est pas pour des raisons économiques mais pour des raisons de sécurité», estiment les quatre syndicats.

En effet, un trop faible nombre d'accouchements ne permet pas une expertise suffisante : «Il n'est pas possible d'avoir une expertise suffisante pour prévenir et pallier des complications aux conséquences potentiellement vitales, qui impliquent généralement plusieurs disciplines à la fois, pour des décisions à prendre dans la minute», ajoutent-ils.

D'une manière générale, les syndicats réclament la transformation des petites maternités «en centre de périnatalité de proximité pour le suivi de grossesse et le post-partum», les accouchements étant centralisés dans des salles de naissance très sécurisées, avec une activité importante.

La communauté de communes doit se prononcer mercredi, et le conseil municipal de Saint-Amand jeudi, a indiqué la municipalité à l'AFP.