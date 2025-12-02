Agression de Jordan Bardella : le procès du suspect de 74 ans renvoyé au 9 janvier

L’homme de 74 ans, suspecté d’avoir écrasé un œuf sur la tête du président du Rassemblement national Jordan Bardella lors d’une séance de dédicace samedi 29 novembre à Moissac, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Montauban le 9 janvier.

Le procès du septuagénaire poursuivi pour avoir écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella, samedi dernier lors d’une séance de dédicace à Moissac (Tarn-et-Garonne) a été renvoyé au 9 janvier.

L'homme de 74 ans, en état de récidive légale après avoir déjà été condamné pour un geste similaire visant Éric Zemmour en 2022, devait être jugé en comparution immédiate mardi matin, à la demande du parquet de Montauban, mais il a demandé «un délai» pour préparer sa défense. «Je m'excuse auprès de Monsieur Bardella. C'est un geste idiot que j'ai fait», a-t-il déclaré à l'audience. Dans l'attente de son procès, le prévenu reste placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Jordan Bardella ainsi que de se rendre dans une réunion publique du Rassemblement national (RN).

Un récidiviste

Lors de la séance de dédicace de Jordan Bardella à Moissac samedi, cet agriculteur à la retraite a pris place dans la file d'attente avant d'écraser un œuf sur la tête du président du RN au moment de lui présenter son exemplaire du livre.

Il a été placé en garde à vue samedi pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité».

Lundi, le parquet de Montauban avait requis le placement en détention provisoire du septuagénaire au terme d'une garde à vue prolongée de 24 heures dimanche. Mais le juge des libertés et de la détention (JLD) n'a pas suivi les réquisitions du parquet et le septuagénaire a comparu libre mardi matin.

Cet homme avait déjà été condamné pour des faits similaires en juillet 2022, ayant écrasé un œuf sur la tête d'Eric Zemmour alors que celui-ci, candidat de Reconquête à la présidentielle, était en campagne à Moissac. Il avait alors écopé d'une amende de 500 euros avec sursis.