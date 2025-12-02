Condé-sur-Sarthe : 7 nouveaux détenus transférés dans la prison de haute sécurité

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé le transfert de sept détenus dangereux à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, ce mardi 2 décembre.

Choisie pour mettre en détention les délinquants les plus dangereux de France, et en particulier les narcotrafiquants, la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe s’apprête a accueillir sept nouveaux détenus, dans des conditions «très strictes» pour les empêcher de «diriger leurs opérations criminelles», a annoncé ce mardi le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. L’identité des détenus n’est pas connue à ce stade.

«7 nouveaux détenus dangereux ont été transférés ce matin à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Comme dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, les conditions de détention très strictes auxquelles ils sont désormais soumis les empêcheront de diriger leurs activités criminelles depuis la prison. Un grand merci aux agents pénitentiaires et aux forces de l’ordre qui ont assuré ces transferts. Pour la sécurité des Français», a détaillé le ministre sur ses réseaux sociaux.

7 nouveaux détenus dangereux ont été transférés ce matin à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Comme dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, les conditions de détention très strictes auxquelles ils sont désormais soumis les empêcheront de diriger leurs… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2025

Des détenus sensibles

La maison centrale de Condé-sur-Sarthe a été choisie par Gérald Darmanin pour devenir une prison de haute sécurité, et ainsi accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux de France. Ouverte en 2013, elle compte environ 200 places, et a déjà accueilli plusieurs détenus sensibles dont Redoine Faïd, Youssouf Fofana, Tony Meilhon ou encore l'un des chefs de la DZ Mafia, récemment incarcéré.

Depuis le 25 février dernier, elle accueille également Mohamed Amra, arrêté le 22 février dernier en Roumanie après neuf mois de cavale à la suite de son évasion lors l’attaque d’Incarville au cours de laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués.