Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce mardi 2 décembre. L'institut météorologique appelle à la vigilance.

Prudence dans le sud-est. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce mercredi 3 décembre.

Les départements concernés sont : le Rhône et le Gard.

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«Sur le tronçon de la Saône à Lyon, la décrue se poursuivra mercredi», explique Météo-France dans son bulletin du jour. «Un épisode méditerranéen va concerner le sud-est du pays entre mardi soir et la journée de mercredi. Il touchera plus particulièrement le Languedoc, la vallée du Rhône jusqu'en Ardèche, puis la moitié ouest de la région PACA», ajoute le prévisionniste.

Cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée. «Des débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement», précise Météo-France.

Pour ce mercredi 3 décembre, une vigilance jaune «neige-verglas» concerne sept départements. Retrouvez toutes les vigilances ici.