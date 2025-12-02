Éducation à la vie affective et sexuelle des élèves : cette décision de justice pourrait tout changer ce mardi

Le tribunal administratif de Paris doit rendre ce mardi 2 décembre sa décision dans le cadre du recours déposé par SOS Homophobie, le Sidaction et le Planning familial. Les trois organismes exigent l’application de la loi de 2001, qui prévoit trois séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle pour tous les élèves.

Une décision attendue. A la suite d’un recours de SOS Homophobie, du Sidaction et du Planning familial, le tribunal administratif de Paris doit se prononcer ce mardi sur l’organisation de séances d'éducation à la vie affective et sexuelle pour tous les élèves.

Dans leur recours, les trois organismes ont demandé que l’État soit contraint à organiser les trois séances annuelles prévues par la loi depuis 2001 et dont l’application reste très inégale.

Lors de l’audience qui a eu lieu le 18 novembre dernier, le rapporteur public a conclu que le retard dans la mise en œuvre de la loi constituait une carence fautive de l'État. Ce retard a, selon lui, «directement porté atteinte aux intérêts des associations», qui sont donc fondées à demander réparation de leur préjudice moral.

Toutefois, le rapporteur public a estimé qu’avec la publication en février dernier d’un programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (Evars), qui devait être mis en œuvre dès la rentrée scolaire de 2025, l’État avait mis fin à cette carence.

Aux yeux des trois associations, qui se sont regroupées au sein du «Collectif Cas d'école», la carence de l’État «persiste» tout de même depuis la rentrée. «Les associations se réjouissent de cette appréciation (sur la reconnaissance de la carence fautive, ndlr), mais demandent au tribunal d'aller plus loin», a plaidé Me Pierre Rosin, avocat des requérants.

Une obligation de résultats de la part de l’Etat

Selon lui, l'État a une «obligation de résultats», or «il est impossible de connaître le taux d'effectivité de la loi sur le territoire», faute de données «sourcées» du ministère de l'Éducation nationale.

Selon une source proche du dossier, le ministère a avancé dans son mémoire que sur l'année scolaire 2022-2023, avant la mise en œuvre du programme Evars, plus d'un tiers des élèves avaient bénéficié d'au moins une séance d'éducation à la sexualité à l'école élémentaire, contre 17% l'année précédente.

«Après 24 années de promesses non tenues, rien ne garantit que l'État appliquera la loi sans contrainte», a réagi dans un communiqué le Collectif Cas d'école. «Les constats sont pourtant connus : moins de 15 % des élèves bénéficient des séances obligatoires», a-t-il été ajouté.

D'après le code de l'Éducation, les élèves des écoles, collèges et lycées doivent bénéficier d'au moins trois séances annuelles sur ces sujets, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

Selon les requérants, la loi de 2001 n'est pas pleinement appliquée, ce qui a des conséquences entre autres sur la santé reproductive (grossesses non-désirées notamment), les stéréotypes de genres, les violences sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles et le respect du consentement.

Si le tribunal administratif de Paris donne raison aux trois associations, l’État sera dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures pour dispenser réellement les trois séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle.