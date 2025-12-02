Fin de gestion 2025 : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi de justesse

Texte présenté comme «technique» par le gouvernement pour opérer des ajustements budgétaires, le projet de loi de finances de fin de gestion 2025 a été adopté de justesse ce mardi à l’Assemblée nationale.

Un texte important pour la fin de l’année. Les députés ont adopté sur le fil le projet de loi de finances de fin de gestion 2025.

Examiné en parallèle du budget 2026, ce texte doit fixer les derniers ajustements financiers de l'année en cours, marquée par un déficit atteignant 5,4% du PIB, soit l'objectif fixé dans le dernier budget.

«Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce niveau de déficit», a reconnu la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, se réjouissant toutefois que l'objectif soit atteint.

Le texte, fruit d'un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire (CMP), doit encore être voté au Sénat ce mercredi 3 décembre pour être définitivement adopté.

Un texte décrié par l’opposition

Le projet de loi prévoit notamment quelques ouvertures et annulations de crédits, comme 190 millions supplémentaires pour des dépenses de sécurité en Outre-mer et contre les incendies estivaux. Côté annulation, 1,6 milliard sont par exemple ponctionnés sur le programme d'investissements «France 2030».

En CMP, les parlementaires ont débloqué des crédits supplémentaires pour plusieurs domaines, dont l'hébergement d'urgence, les viticulteurs ou encore les missions de La Poste.

Des mesures très insuffisantes pour Éric Coquerel, président LFI de la commission des Finances, qui estime que voter en faveur du texte revenait à avaliser des coupes décidées par décret, en plus de celles du budget 2025, évoquant «36,5 milliards d'euros de coupes effectives pour l'année» au total.

Si le RN, l’UDR, LFI et les communistes ont voté contre le texte, ce dernier est passé de justesse grâce aux voix du camp gouvernemental, de LR et de LIOT et l’abstention du PS et des écologistes. Dans le détail, le vote a comptabilisé 217 voix pour et 213 contre.

Le gouvernement va à présent essayer de faire passer son projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée dont le vote est prévu le 8 décembre prochain.