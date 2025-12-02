Football : une enquête ouverte pour violences aggravées après les incidents survenus à Nice dimanche

Une enquête pour violences aggravées a été ouverte après les plaintes de deux joueurs de l'OGC Nice pris à partie dimanche soir devant leur centre d'entraînement par plusieurs supporters, a annoncé ce mardi le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.

Situation de crise à l'OGC Nice. À la suite de la défaite de l'OGC Nice ce week-end face à Lorient (3-1), près de 200 ultras sont venus à la rencontre des membres du club pour demander des explications, mais la situation a dégénéré. Les joueurs Terem Moffi et Jérémie Boga ont notamment été pris à partie et violemment agressés. Après le dépôt de plainte des deux joueurs, une enquête pour «violences aggravées» a été ouverte, a annoncé ce mardi le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.

L'enquête pour «violences aggravées, participation à un groupement préparant des violences ou dégradations et non-empêchement d'un délit contre l'intégrité corporelle» a été confiée à la police judiciaire et «de nombreuses auditions» sont déjà en cours.

«des coups de poing, des coups de pied et des crachats»

Dans leur récit face aux policiers, les deux attaquants du club, ont déclaré qu'à leur arrivée devant le centre d'entraînement au retour de l'aéroport, le car de l'équipe avait été bloqué par les supporters «dans une ambiance tendue», selon le communiqué du parquet.

Ils ont dû descendre du car pour parcourir à pied, au milieu des ultras en colère, les quelques dizaines de mètres menant au centre et disent avoir reçu «des coups de poing, des coups de pied et des crachats tout en se faisant insulter». Nombre de supporters avaient le visage dissimulé, a ajouté le parquet, précisant que les incidents avaient duré au total une quarantaine de minutes.

Selon la préfecture, une vingtaine de policiers étaient présents au moment des faits, la direction du club ayant prévenu qu'un comité d'accueil hostile était en préparation. Le choix a été fait de ne pas l'évacuer avant l'arrivée du bus pour ne pas envenimer la situation.

Lorsque les joueurs ont dû descendre du bus pour regagner à pied le centre d'entraînement, les policiers présents ont observé une bousculade et des craquages de fumigènes, toujours selon la préfecture. Mais ils n'ont pas distingué sur le moment de violences ou de tentatives de coups, même si des gestes ont pu passer inaperçus dans la confusion ambiante.

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mardi qu'elle se constituerait partie civile au côté des joueurs «afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves».