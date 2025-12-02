Ile-de-France : nouveaux modèles, développement du stationnement, sécurité accrue... Véligo présente sa nouvelle génération de vélos électriques

De l'adaptabilité de sa flotte à la sécurité de ses vélos, Véligo Location a repensé son offre et propose une nouvelle génération de deux-roues, disponibles dès 2026. L'entreprise française a notamment dévoilé ce mardi ses 19 nouveaux modèles, adaptés à tous type d'utilisateurs.

Des vélos pour tous. Après avoir conquis 140.000 utilisateurs depuis sa création, en 2019, Véligo Location a annoncé ce mardi 2 décembre, à Saint-Ouen, avoir boosté sa flotte et amélioré son offre, pour renforcer la révolution à deux roues déjà lancée en Île-de-France.

Si le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter à Paris et au sein de sa banlieue, l'un des acteurs de cette transformation urbaine ne compte pas s'arrêter là. L'objectif annoncé est clair : tripler le nombre de cyclistes d'ici à 2030.

Après avoir séduit plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, Véligo Location compte sur son taux de conversion «incroyable» de 94% pour poursuivre cette marche en avant, comme l'a souligné Philippe Dorge, Directeur Général Adjoint du Groupe La Poste, présent ce mardi pour l'inauguration des nouveaux modèles de l'entreprise, auprès de CNEWS.

19 nouveaux modèles, 40.000 vélos à disposition

Ce «grand coup de booster à Véligo Location» se matérialise par l'apparition de nouveaux deux-roues, dont la diversité veut «satisfaire aussi bien les particuliers que les professionnels» et porter des valeurs inclusives qui permettront à chaque Francilien de trouver leur vélo idéal. Sur son site, Véligo Location se félicite notamment de proposer «une gamme de vélos adaptés aux personnes à besoins spécifiques, avec la plus large offre inclusive de vélos adaptés dans un service public de location longue durée : tricycles, tandems, vélos à assise basse».

Parmi les 19 modèles de vélo proposés par Île-de-France Mobilités, on compte par exemple un nouveau VAE, plus confortable et où le passage automatique des vitesses a été retravaillé. Un nouveau vélo pliant, plusieurs types de vélos cargos et des vélos pensés pour une clientèle de professionnel ont également été présentés.

© YoannStoeckel

En plus d'une flotte comprenant une diversité record de propositions, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités a souligné le nombre en pleine progression de vélos mis à la disposition des Franciliens. «Cette initiative a été un tel succès que nous avions déjà doublé la flotte, avec notre première génération», a-t-elle expliqué, précisant qu'à l'époque, cela représentait un total de 20.000 vélos. Mais l'ambition de Véligo Location ne cesse de grandir, avec un stock désormais porté à 40.000 deux-roues disponibles.

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Pour ce faire, Valérie Pécresse a insisté sur l'importance de d'agir sur quatre leviers : permettre aux gens de l'essayer, l'acheter, se déplacer et se stationner. Pour ce dernier axe, par exemple, la conseillère régionale d'Île-de-France vante déjà l'installation de «27.000 places». Mais, à l'image de la progression attendue par Véligo Location, elle promet : «En 2030, nous atteindrons 140.000 places, une fois toutes les gares du Grand Paris terminées».

En effet, pour que la révolution du deux-roues portée en partie par Véligo Location soit possible, Valérie Pécresse appelle de nombreux acteurs à poursuivre leurs efforts. En plus des nombreuses subventions de l'Etat, qui ont contribué à l'achat de plus de 300.000 vélos dans la région, se déplacer «sur des itinéraires sécurisées, sécurisants» est une nécessité selon la présidente d'Île-de-France Mobilités. Elle encourage ainsi le Collectif Vélo Île-de-France à poursuivre son «formidable projet qui permet en 2030 de mettre en place 750 nouveaux tracés sécurisés». En 2025, seuls 35 km sur les 750 attendus sont pourvus de ce marquage.

«Le vélo, c'est bon pour le porte-monnaie, pour l'écologie et pour la santé»

Celle qui qualifie Véligo Location d'«entremetteur du vélo dans la région», appuie notamment sur la pertinence des deux-roues au sein de la capitale et sa couronne : «le vélo est un transport extrêmement adapté pour la moitié des trajets effectués en Île-de-France», affirmant que 50% des trajets font moins de 7 km dans cette région. «Le vélo, c'est bon pour le porte-monnaie, pour l'écologie et pour la santé. C'est bon pour tout !», lance-t-elle finalement.

Pourtant, les deux-roues ne sont pas sans leur lot de contrainte pour les utilisateurs. Comme le met en avant le site spécialité Cycle Services, un vélo acheté 1.200 euros représente, sur ses trois premières années d'utilisation, un budget de 520 euros. Freins, dérailleurs, pneus, de nombreux composants de ce véhicule nécessitent une attention particulière. Pour répondre à ce besoin de suivi et parfaire la sécurité de ses utilisateurs, Véligo Location a pensé à mettre à disposition 16 «Maison du vélo» dont certaines seront fixes, proches des gares et d'autres mobiles, pour intervenir au plus près des cyclistes.

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Enfin, conscient que les vélos attirent de plus en plus l'oeil des malfaiteurs, en témoignent les statistiques alarmantes de la préfecture de police de Paris, qui faisait état de 11.183 vols en 2022, soit plus de 30 par jour, Agnès Presberg, Directrice Générale du développement de Veligo Location, explique comment le dispositif veut endiguer ce phénomène : «On a appairé les batteries aux vélos, ce qui signifie que chaque batterie ne peut fonctionner que sur le vélo où elle est accrochée. Cela enlève tout intérêt de voler les batteries, car celles-ci deviennent inutilisables».

Grâce à toutes ces améliorations, Valérie Pécresse affirme vouloir faire de cette méthode de transport douce soit «un élément de la vie quotidienne que l'on veut continuer d'ancrer dans les pratiques des franciliens».