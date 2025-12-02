Le maire de Fréjus David Rachline démissionne de la vice-présidence du Rassemblement National

Alors que Marine Le Pen a indiqué qu'elle ne souhaitait plus le voir occuper ce poste, le maire de Fréjus David Rachline a annoncé ce mardi sa démission de la vice-présidence du Rassemblement national dans un communiqué.

Fin de parcours pour David Rachline à la vice-présidence du Rassemblement national (RN). C’est ce qu'a annoncé, le maire de Fréjus, ce mardi dans un communiqué : «Je prends également la décision de démissionner de ma vice-présidence du Rassemblement national».

Déjà «en retrait» depuis plusieurs mois, David Rachline a expliqué ce choix afin «d’éviter que les accusations médiatiques portées à mon encontre ne soient utilisées de façon malveillante pour nuire à la dynamique du RN».

🔵 Priorité à Fréjus : précisions sur ma position et mes fonctions au sein du Rassemblement National ✍️



Dans le contexte des échanges et interrogations médiatiques de ces derniers jours, je souhaite apporter une mise au point simple, transparente et nécessaire.



Je n’ai… pic.twitter.com/XgCEwZC66h — David Rachline (@david_rachline) December 2, 2025

Toujours adhérent au RN malgré les distances

Une annonce qui intervient après les déclarations en début de matinée de la présidente des députés RN, Marine Le Pen, au micro de RMC-BFM-TV, qui affirmait qu’elle ne souhaitait plus que David Rachline soit vice-président du parti et que la question était «en voie de règlement».

Pour celui qui a dirigé le Front national de la jeunesse et la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017, il affirme rester adhérent au parti à la flamme tricolore et «attaché aux idées» qu’il «défend depuis l’âge de 15 ans».

Et cela, même si en 2020, dans un souci selon lui de rassemblement «au-delà des étiquettes partisanes et des débats nationaux», il n'a pas sollicité l'investiture du RN en vue de briguer un troisième mandat à la mairie de Fréjus en 2026.

Une affaire judiciaire au cœur de sa démission

Mais les liens se sont affaiblis après la publication fin 2023 du livre «Les Rapaces» de la journaliste Camille Vigogne Le Coat, qui dénonce en particulier des marchés truqués et des arrangements avec un puissant entrepreneur local de BTP.

David Rachline qui fait l’objet d’une enquête pour corruption, a quant à lui poursuivi la journaliste en justice en affirmant et répétant qu’il s’agit de «pures inventions».

Le tribunal correctionnel de Draguignan doit par ailleurs se prononcer le 27 janvier sur une affaire de prise illégale d'intérêts, dans laquelle ce dernier est jugé pour ne pas être sorti pendant des délibérations du conseil municipal portant sur ses nominations à la tête de deux sociétés d'économie mixte.

Le parquet a requis 10.000 euros d'amende et suggéré que la peine complémentaire d'inéligibilité, automatique en cas de condamnation, soit assortie du sursis.