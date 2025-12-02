Liens entre partis politiques et islamisme : Jean-Luc Mélenchon convoqué samedi par la commission d’enquête

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est convoqué samedi par la commission d'enquête lancée par LR à l'Assemblée sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes.

Une nouvelle date fixée. Alors que la Secrétaire générale des Ecologistes Marine Tondelier a été auditionnée ce mardi, Jean-Luc Mélenchon sera, lui, convoqué samedi, le 6 décembre, par la commission d'enquête sur les liens présumés entre les partis politiques et les réseaux islamistes.

Le leader de La France insoumise avait été initialement convoqué pour être entendu ce mardi 2 décembre. Il avait cependant indiqué qu'il était «déjà pris ce mardi» et qu'il «ne pouvait être disponible dans un délai aussi court», l'invitation de la commission ayant été déposée au domicile du leader insoumis samedi soir.

Ce dernier proposait d'être auditionné «dès samedi ou dimanche» pour «éclairer la commission sur l'histoire de la pensée républicaine en matière de relations entre religion et politique».

Des travaux bientôt terminés

Lancée après de multiples soubresauts, la commission d'enquête, dont le président est le LR Xavier Breton et le rapporteur UDR Matthieu Bloch, est déjà bientôt contrainte de terminer ses travaux, autour du 10 décembre.

Elle a auditionné plusieurs personnalités ou responsables, notamment des auteurs d'ouvrages visant La France insoumise mais aussi des chercheurs universitaires, des sondeurs ou des responsables comme le directeur du renseignement de la Préfecture de police de Paris ou le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Les pouvoirs d'une commission d'enquête comprennent notamment des convocations avec obligation pour la personne de s'y rendre, des pouvoirs d'investigation et de conduire des auditions sous serment.