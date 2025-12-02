Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 3 décembre.
Une journée pluvieuse en perspective. Quatre départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» de Météo-France pour la journée de ce mercredi 3 décembre.
Sont concernés, dans le sud de la France, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et l’Hérault. La vigilance jaune sera active dès minuit la veille au soir, et ne sera pas levée avant 22h, selon l'institut météorologique.
Deux départements ont été par aileurs placés en vigilance jaune pour des risques de «crues» ce mercredi.
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