Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 3 décembre.

Une journée pluvieuse en perspective. Quatre départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» de Météo-France pour la journée de ce mercredi 3 décembre.

Sont concernés, dans le sud de la France, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var et l’Hérault. La vigilance jaune sera active dès minuit la veille au soir, et ne sera pas levée avant 22h, selon l'institut météorologique.

@Météo-France

Deux départements ont été par aileurs placés en vigilance jaune pour des risques de «crues» ce mercredi.

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