«Ces actions viennent essentiellement de l'extrême-gauche», a souligné Claude Moniquet un spécialiste en terrorisme et renseignements, ce mardi sur CNEWS, réagissant à la violente attaque des locaux de la rédaction du quotidien La Stampa en Italie, perpétrée par plus d’une cinquantaine de militants propalestiniens le 28 novembre.
Rédaction de La Stampa vandalisée en Italie : «Ces actions viennent essentiellement de l'extrême-gauche», analyse ce spécialiste en terrorisme
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le