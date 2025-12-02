Rédaction de La Stampa vandalisée en Italie : «Ces actions viennent essentiellement de l'extrême-gauche», analyse ce spécialiste en terrorisme

«Ces actions viennent essentiellement de l'extrême-gauche», a souligné Claude Moniquet un spécialiste en terrorisme et renseignements, ce mardi sur CNEWS, réagissant à la violente attaque des locaux de la rédaction du quotidien La Stampa en Italie, perpétrée par plus d’une cinquantaine de militants propalestiniens le 28 novembre.