«Si je peux être candidate, je le serai» : Marine le Pen réaffirme son intention de participer à la prochaine présidentielle

Ce mardi, Marine Le Pen a réaffirmé son intention d’être candidate à la prochaine élection présidentielle de 2027. Déclarant vouloir «défendre son innocence», la présidente des députés RN à l’Assemblée nationale est dans l’attente de son procès en appel dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. Le procès se déroulera du 13 janvier au 12 février.

Marine Le Pen est toujours prête pour repartir dans une nouvelle course à l’Élysée. Invitée sur RMC ce mardi, la présidente des députés du Rassemblement national a considéré qu’il serait «honteux» de «l’empêcher d’être candidate» à la prochaine élection présidentielle de 2027.

Pour rappel, la députée du Nord a été condamnée le 31 mars dernier à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique, et à une amende de 100.000 euros ainsi qu’à une inéligibilité immédiate de cinq ans dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. Une peine qui si elle est confirmée ne lui permet pas de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Une date attendue

Le 16 octobre dernier, le Conseil d’Etat a refusé le recours de Marine Le Pen contre l’application immédiate de sa peine d’inéligibilité. Elle devra donc attendre son procès en appel, qui se tiendra du 13 janvier au 12 février prochain. L’arrêt de la cour d’appel est lui attendu à l’été.

Si elle parvenait à se faire retirer son inéligibilité, Marine Le Pen a marqué son intention de se présenter à la prochaine présidentielle. «Si je peux être candidate, je le serai», a-t-elle fait savoir.

L’hypothèse d’une candidature de Jordan Bardella, président du parti, n’est cependant pas à exclure. L’eurodéputé est d’ailleurs donné gagnant dans tous les cas de figure, selon un sondage Odoxa.