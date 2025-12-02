Sports d'hiver : voici les dates et les lieux les moins chers pour profiter de la montagne, selon une étude

À l'approche des vacances d'hiver, une étude a mis en avant les dates et les lieux les plus intéressants pour se rendre à la montagne sans casser sa tirelire.

L'heure de chausser vos skis approche. À l'approche de l'hiver, comme chaque année, de nombreux Français souhaitent se rendre à la montagne pour y passer leurs vacances. Un endroit très prisé, mais qui coûte cher. Alors, nombreux sont ceux qui cherchent des bons plans pour aller skier sans vider leur compte en banque. Une étude publiée par Abritel donne les dates et les lieux les plus intéressants pour la saison hivernale qui arrive.

Si vous souhaitez vous rendre à la montagne cet hiver, Abritel conseille d'abord d'éviter la semaine de Noël (arrivée le samedi 20 décembre) et les vacances scolaires d’hiver, (arrivées les samedis 14, 20 et 28 février 2026).

A contrario, le site spécialisé dans les locations de vacances précise qu'une arrivée le 13 décembre vous permettra d'économiser à hauteur de 40 % par rapport à la semaine la plus chère. Des arrivées le 10 janvier ou le 14 mars permettront également une économie à hauteur de 30 %. Enfin, une économie d'environ -20 % par rapport à la semaine la plus chère sera faite avec des arrivées le 3 janvier, 17 janvier ou 7 mars.

Les Vosges et le Jura : le bon plan de l'hiver

Il n'y a pas que la date de départ qui influera sur le prix de vos vacances à la montagne. En effet, le lieu sélectionné peut permettre de réduire l'addition. Les prix des hébergements sont les plus élevés dans les stations de ski de Savoie, d’Isère et de Haute-Savoie.

D'autres stations de ski offrent des prix plus attractifs. Les deux massifs les plus intéressants pour faire des économies sont les Vosges et le Jura. Les stations dans ces deux massifs offrent des prix en moyenne 50 % moins chers qu'en Savoie. Les massifs des Hautes‑Pyrénées, des Pyrénées‑Orientales et du Puy‑de‑Dôme offrent également des prix abordables, 45 % en moyenne moins chers qu'en Savoie.

Enfin, si vous souhaitez absolument vous rendre dans les Alpes, Abritel vous conseille de vous tourner vers les stations des Hautes-Alpes qui sont en moyenne 25 % moins chères qu’en Savoie.

Pour réduire la facture, vous pouvez également réserver votre hébergement au moins deux mois à l’avance. Certaines annonces de location proposent des réductions pour une réservation plus de 60 jours à l’avance.