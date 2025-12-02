Un nouveau parc Astérix va ouvrir ses portes en Allemagne à horizon 2030-2031

Un nouveau parc Astérix va ouvrir en Allemagne à horizon 2030-2031, a annoncé la Compagnie des Alpes ce mardi 2 décembre. Il s’agit du premier parc de la franchise qui sera situé hors de France.

Le parc Astérix s'exporte. La Compagnie des Alpes a annoncé ce mardi la transformation du parc allemand Belantis acquis en avril en un parc Astérix, le premier hors de France, à «horizon 2030-2031». Cette mutation devrait se faire «graduellement» avec une première zone dédiée à Idéfix (le chien d’Obélix, ndlr) qui sera «inaugurée au printemps 2026», a précisé le groupe en marge de la présentation de ses résultats annuels.

L'Allemagne a été choisie par le groupe car le pays se trouve en deuxième position dans le monde en termes de bandes dessinées Astérix vendues, juste derrière la France, et car il est le deuxième marché européen pour les parcs de loisir. La Compagnie des Alpes, «en accord avec les éditions Albert René», a ainsi pris la décision de transformer le parc de loisirs Belantis «tel qu'il est aujourd’hui pour en faire le premier Parc Astérix en dehors de France».

900.000 visiteurs par an

Selon le groupe, le parc Belantis, qui est «l'un des plus grands parcs d'attractions de l'Allemagne», possède «de solides atouts» comme son accès direct via l'autoroute depuis Leipzig et sa proximité de Dresde et de Berlin. Il bénéficie également d'une étendue de «plus de 80 hectares comprenant une réserve de 41 hectares disponibles pour des développements futurs». La Compagnie des Alpes estime que «ce parc a le potentiel pour accueillir, à terme, près de 900.000 visiteurs par an».

En France, le parc Astérix, propriété de la Compagnie des Alpes, a présenté en octobre un plan d'investissement de 250 millions d'euros d'ici à 2030 pour se développer avec pour ambition d'entrer dans le top 5 des parcs d'attractions européens. Le parc Astérix, au deuxième rang des parcs d’attractions les plus visités en France derrière Disneyland Paris avec 2,9 millions de visiteurs sur la saison 2024-2025, se situe aujourd'hui au niveau européen à la 8e place.

L'annonce de l'ouverture d'un parc Astérix en Allemagne a été faite en marge de la présentation du groupe de nouveaux résultats annuels «record» pour l'année 2024-2025.