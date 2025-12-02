«Un risque de grossesse non désirée» : la répression des fraudes alerte sur les applis de suivi de règles

En 2024 et 2025, la Répression des fraudes a contrôlé neuf applications de suivi menstruel et met en garde leurs utilisatrices face aux pratiques commerciales et aux promesses trompeuses de ces outils.

Les applications couramment utilisées en France par les femmes pour suivre leurs règles et leur fertilité ne doivent pas être utilisées comme un moyen de contraception, a averti la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ce mardi 2 décembre.

Après avoir contrôlé neuf des outils les plus téléchargés par les femmes en 2024 et 2025, la DGCCRF estime que plusieurs d’entre eux exposent ses utilisatrices à un risque de grossesse non désirée.

L’autorité de contrôle affirme que certaines «laissent croire qu'elles permettent une maîtrise de la conception» et dénoncent l’appellation de certaines de ces fonctionnalités comme «tomber enceinte facilement et rapidement», ou encore «éviter de tomber enceinte».

Des applications jugées non fiables avec des pratiques commerciales trompeuses

Des formulations jugées trompeuses, et susceptibles d’exposer les utilisatrices à des grossesses non désirées. La DGCCRF rappelle qu’aucune de ces applications ne constitue un outil fiable d’aide à la conception ou à la contraception et servent uniquement au suivi des menstruations.

Autres dérives constatées : des pratiques commerciales trompeuses. Ces applications permettraient d’encourager les consommatrices «à acheter des prestations immédiatement, en créant un sentiment d'urgence» avec des faux comptes à rebours ou des promotions à durée limitée.

Ces dernières ont aussi parfois recours à des biais manipulatoires, «conçus pour inciter les consommatrices à souscrire à un abonnement payant, supposé maximiser les chances de tomber enceinte».

Un usage des données personnelles qui interrogent

Enfin, ces applications «collectent de nombreuses données personnelles, ce qui interroge sur leur utilisation et leur partage avec des partenaires commerciaux», selon la Répression des fraudes.

Or la majorité d'entre elles, dont les opérateurs sont situés en Europe, aux États-Unis et en Asie et qui ont connu un essor significatif ces dernières années, ne disposent pas du statut de dispositif médical, requis par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), gage que des conditions de sécurité et de performance sont remplies.

La DGCCRF a donc adressé quatre demandes de mise en conformité à la réglementation sur les dispositifs médicaux et quatre injonctions visant à faire cesser sans délai des pratiques trompeuses. L’une des applications s'est alors retirée du marché français.