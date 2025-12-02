Vagues-submersion : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «vagues-submersion» ce mercredi 3 décembre.

Les résidents des Landes et des Pyrénées-Atlantiques devront être particulièrement prudents concernant les risques de «vagues-submersion» ce mercredi 3 décembre, les deux départements ayant été placés en vigilance jaune par Météo-France.

© Météo-France

Les prévisionnistes ont indiqué que le vent d'est soufflera en rafales, atteignant 60 à 70 km/h, sur la Côte d'Azur. En outre, les averses s'intensifieront sur l'ouest de l'Aquitaine, où elles prendront parfois un caractère orageux, accompagnées de rafales d'ouest pouvant atteindre 70 km/h.

Pour cette journée, sept départements ont également été placés en vigilance jaune pour «Neige-verglas», quatre pour «pluie-inondation», trois pour «orages», deux pour «crues» et «avalanches».