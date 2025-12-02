Voici ce qui va changer dès le 1er janvier 2026 concernant la déclaration de vos dons

Cadeaux de famille ou encore enveloppes surprises... À partir du 1er janvier, tous les dons devront être déclarés en ligne sur le site des impôts ! Qui est concerné ? Quelles sont les exceptions ?

Une nouvelle démarche en ligne pour 2026. Si dans les prochaines semaines, vous recevez de l'argent ou un bijou, attention cela doit être déclaré aux impôts. À partir du 1er janvier 2026, terminé le format papier, tout se fait en quelques clics sur Internet.

C'est à la personne qui reçoit le don d'effectuer la démarche et cela ne concerne pas que l'argent. Les bijoux, les œuvres d'art, les véhicules ou encore des actions, dès que l'on vous offre quelque chose, peu importe la valeur, cela doit être déclaré en ligne sur le site des impôts.

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le profil du donateur examiné

Heureusement, il y a une exception avec les cadeaux liés à un événement particulier. Prenons un exemple : si votre tante vous offre 500 euros comme cadeau de Noël, alors vous n'avez pas besoin de déclarer. En revanche, si votre grand-mère vous fait un virement de 1.000 euros sans occasion particulière, vous devez le déclarer en ligne.

Si vous trouvez cela compliqué, ce n'est pas terminé car l'administration va ensuite regarder le profil du donateur. Son don doit être proportionnel à sa fortune. En règle générale, l'Etat ne prélève rien grâce aux abattements. Lorsque le donataire est une personne mineure ou un majeur protégé, son représentant légal a la possibilité d’effectuer cette démarche en son nom.

Pour rappel, un parent peut donner jusqu'à 100.000 euros à son enfant tous les 15 ans et un grand-parent jusqu'à 31.865 euros.