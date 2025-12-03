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Appels masqués : voici pourquoi vous allez en recevoir de plus en plus dès le 1er janvier

Dans la plupart des cas, les opérateurs disposent de moyens pour vérifier l'authenticité des numéros de téléphone utilisés. [Unsplash]
Par CNEWS
Publié le

À partir du 1er janvier 2026, tout numéro de téléphone suspect sera affiché en «appel masqué», a annoncé l'autorité de régulation des télécommunications. 

De plus en plus d'appels masqués à venir. En 2026, le nombre d'appels masqués devraient exploser en France, mais pour de bonnes raisons. En effet, dans sa lutte contre les usurpations de numéros de téléphone, l'Arcep (autorité de régulation de communications électroniques et des postes) a annoncé la mise en place de nouvelles mesures à partir du 1er janvier 2026. Ainsi, en cas de doute concernant l'authentification d'un numéro appelant, un affichage «appel masqué» apparaîtra sur votre téléphone, a indiqué l'Arcep dans une décision publiée mardi.

Cette mesure concerne l'ensemble des cas dans lesquels l'authentification du numéro ne peut pas être assurée pour des raisons techniques, et les appels passés par un numéro français non-authentifié depuis l'étranger, rapporte l'AFP.

18.000 signalements d'usurpation de numéros de téléphone en 2025

«Désormais, le "numéro masqué" signifiera ainsi que soit l’appelant a souhaité masquer son numéro, soit que le numéro d’appelant n’a pas pu être authentifié pour des raisons techniques», précise l'Arcep.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas rester vigilant à l'égard des numéros qui s'affichent. Les tentatives d'escroquerie et de fraude téléphoniques pouvant toujours venir par d'autres biais.

Les attaques par usurpation d'identité, ou «spoofing», permettent à un interlocuteur d'utiliser frauduleusement un numéro de téléphone existant pour se faire passer pour un autre utilisateur.

Sur le même sujet Qu'est ce que le «spoofing», cette escroquerie qui touche les cartes bancaires ? Lire

Dans la plupart des cas, les opérateurs disposent de moyens pour vérifier l'authenticité des numéros de téléphone utilisés. Depuis octobre 2024, ils ont l'obligation de s'assurer que les numéros appelants affichés sont authentifiés.

Néanmoins, l'Arcep indique avoir reçu depuis janvier 2025 près de 18.000 signalements d'usurpation de numéros de téléphone. «Ces signalements, nombreux, montrent que les auteurs d’appels frauduleux parviennent encore à usurper aléatoirement des numéros, notamment des numéros mobiles», souligne-t-elle.

téléphonieSociété1er janvier

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