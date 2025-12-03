Christophe Gleizes : le journaliste français condamné à 7 ans de prison lors de son procès en appel en Algérie

Un tribunal algérien a condamné ce mercredi le journaliste sportif français Christophe Gleizes, appel à 7 ans de prison pour «apologie du terrorisme».

La décision est tombée. Ce mercredi, un tribunal de Tizi Ouzou, dans l’est de l’Algérie, a condamné le journaliste français Christophe Gleizes à 7 ans de prison en appel.

Pour rappel, il est retenu par le régime algérien depuis juin dernier, à la suite de sa condamnation à 7 ans de prison pour «apologie du terrorisme».

L'avocat français de Christophe Gleizes, Emmanuel Daoud, est arrivé en Algérie et «a pu s'entretenir avec le journaliste» avant l'audience.

«Une issue favorable»

Interrogé sur France Inter lundi, Emmanuel Daoud avait dit espérer «une issue favorable», à la faveur d’un «apaisement des relations entre la France et l’Algérie». Même si «les deux affaires n'ont rien à voir», l'avocat a dit avoir interprété comme «un signal positif» la grâce et la libération par Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 12 novembre dernier.

Christophe Gleizes «n'a rien à faire en prison, il n'est coupable que d'avoir exercé son métier de journaliste sportif et d'aimer le football algérien», a déclaré fin octobre Thierry Bruttin, directeur général de Reporters sans Frontières (RSF).

Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes, 36 ans, s'était rendu en Algérie pour un article sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), basé à Tizi Ouzou, à 100 km à l'est d'Alger.

«Une méconnaissance du métier de journaliste»

Il avait été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou et placé sous contrôle judiciaire, pour «être entré dans le pays avec un visa touristique», pour «apologie du terrorisme» et «possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national».

La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant de la JSK, qui était également l'un des responsables du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé terroriste par les autorités algériennes en 2021.

Lors du procès en première instance en juin, «il y a eu une méconnaissance totale du métier de journaliste» donc «nous devons expliquer aux magistrats d'appel qu'un journaliste ne fait pas de politique», «n'est pas un idéologue», «pas un activiste», a souligné Emmanuel Daoud.