Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Pour cette journée du jeudi 4 décembre, deux départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de «crues» par Météo-France.

Attention aux débordements. Les résidents de la Gironde et du Rhône devront être particulièrement prudents concernant les «crues», ces deux départements ayant été placés en vigilance jaune par Météo-France. En outre, la Gironde est en alerte pour «orages» et «vagues-submersion».

© Météo-France

Dans le bulletin d’information national vigicrues, l'agence météorologique a précisé que «sur le tronçon de la Saône à Lyon, la décrue se poursuit. Les coefficients de marée sont en hausse, ils seront élevés entre jeudi et ce week-end. Des débordements localisés sont possibles lors des pleines mers sur la confluence Garonne-Dordogne».

Les températures minimales varieront entre 2 et 6 °C dans la plupart des régions, atteignant 7 à 11 °C près des côtes. Pour les maximales, il faudra compter 5 à 10 °C dans le quart nord-est, 9 à 14 °C ailleurs, et jusqu'à 11 à 16 °C dans le sud-est.