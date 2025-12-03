Défenseur de la laïcité : quel est ce nouveau rôle qui doit être débattu à l'Assemblée prochainement ?

Le Parti socialiste tiendra sa niche parlementaire le 11 décembre prochain. A cette occasion, le député Jérôme Guedj défendra la création du rôle de Défenseur de la laïcité, dont le texte sera examiné ce mercredi en commission.

Une création jugée importante. Le député socialiste Jérôme Guedj défendra le 11 décembre prochain, lors de la niche parlementaire de son groupe, un texte visant à la mise en place du rôle de Défenseur de la laïcité.

Dans l’exposé des motifs de son texte, Jérôme Guedj met en avant que ce nouveau rôle serait construit «sur le modèle du Défenseur des droits» et serait «une autorité administrative indépendante» inscrite dans la Constitution du 4 octobre 1958 dans un nouvel article 71-2.

La mission du Défenseur de la laïcité sera de veiller «au respect du principe de laïcité qui s’entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public sans que la République n’en reconnaisse ni n’en salarie aucun, de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences».

Un principe au contours flous

Ainsi, le Défenseur de la laïcité pourra être saisi par toute personne estimant avoir été lésée «au regard du respect du principe de laïcité par un service public» et ne rend compte de ses activités qu’au président de la République et au Parlement.

Le rôle de Défenseur de la laïcité permettra selon les socialistes de mieux protéger ce principe si cher à la République qui est énoncé dès l’article premier de la Constitution française.

Nommé pour une période de six ans non renouvelable, le Défenseur des droits, qui sera désigné par le Président de la République avec l’accord des commissions concernées du Parlement, aura la possibilité d’émettre «des recommandations» touchant à la laïcité mais aussi de «proposer des modifications législatives ou réglementaires pour garantir le respect effectif de la laïcité».

Enfin, avec cette proposition de loi constitutionnelle, les socialistes entendent «constitutionnaliser une définition claire et équilibrée de la laïcité, en s’inspirant directement» de la décision du 21 février 2013 du Conseil constitutionnel relative au régime des cultes en Alsace-Moselle.