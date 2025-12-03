Emmanuel Macron en Chine : Ukraine, Taïwan... Pourquoi la rencontre du président avec Xi Jinping s'annonce-t-elle cruciale ?

Emmanuel Macron est attendu à Pékin ce mercredi (Chine). Le président français rencontrera son homologue chinois, Xi Jinping. Une entrevue très importante, avec de nombreux sujets à évoquer.

Une rencontre diplomatique de taille. Après avoir reçu Volodymyr Zelensky à l'Elysée en début de semaine, Emmanuel Macron va s'envoler pour la Chine ce mercredi. Le président de la République est attendu à Pékin pour y rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping. Il restera sur place jusqu'à vendredi, pour ce qui sera sa quatrième visite d'État en Chine depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Une rencontre cruciale, notamment dans les négociations concernant la guerre en Ukraine.

En effet, Emmanuel Macron va demander une nouvelle fois à son homologue chinois de «peser» sur la Russie pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Les relations russo-chinoises étant solides, la France espère que la Chine puisse avoir un impact dans les négociations avec la Russie.

«Nous comptons sur la Chine, membre permanent comme nous, du Conseil de sécurité (..) pour peser sur la Russie, pour que la Russie et Vladimir Poutine, en particulier, puissent enfin se résoudre à un cessez-le-feu», a déclaré lundi le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. «La Chine peut exercer un rôle essentiel pour amener la Russie de Vladimir Poutine à prendre la bonne décision», a-t-il insisté sur France Culture.

La Chine doit «s'abstenir de donner quelque moyen que ce soit, par quelque moyen que ce soit, à la Russie de poursuivre la guerre», martèlera Emmanuel Macron, selon l'Élysée.

Lors de son dernier voyage en Chine, Emmanuel Macron avait déjà demandé à Xi Jinping d'agir auprès de la Russie. Rebelote un an plus tard, lors de la visite de son homologue chinois en France. Pour le moment, les efforts du président de la République sont vains. En effet, si la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, elle n'a jamais condamné la Russie pour son invasion.

La relation entre la Chine et l'Europe également sur la table

La relation entre la Chine et l'Europe, marquée par un déficit commercial massif (357 milliards de dollars) en défaveur de l'UE, sera aussi de nouveau sur la table. L'Union européenne dénonce une «concurrence déloyale» de la Chine, des voitures électriques à l'acier, reposant sur des subventions étatiques massives.

Elle accuse Pékin d'exercer une forme de «racket» envers les entreprises européennes sur les terres rares dont elle domine la production mondiale. «Il est nécessaire que la Chine consomme plus et exporte moins (...) et que les Européens épargnent moins et produisent plus», explique un conseiller du président Macron, cité par l'AFP.

Paris attend aussi plus d'investissements chinois en Europe. «Après trente ans de mondialisation qui ont largement permis à la Chine de croître et d'innover (...) les Chinois ont aujourd'hui des technologies particulièrement avancées qui peuvent être partagées avec leurs partenaires de confiance, notamment européens», souligne l'Élysée.

la situation de taïwan évoquée

Emmanuel Macron, qui présidera le G7 en 2026, va proposer à Xi Jinping de travailler conjointement à la réduction des déséquilibres économiques mondiaux. La diplomatie chinoise promet de mettre à profit cette visite pour «renforcer» la «coopération bilatérale» et la «coordination multilatérale». Et «promouvoir un développement sain et stable des relations Europe-Chine», a souligné lundi un de ses porte-parole, Lin Jian

Emmanuel Macron compte aussi évoquer la situation de Taïwan. Jeudi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, a exhorté la France à respecter le principe d'une «seule Chine», au nom duquel Pékin revendique l'île de Taïwan comme faisant partie de son territoire. La Chine a critiqué la position de la France sur Taïwan après que les déclarations du président Macron comparant la situation en mer de Chine méridionale à la guerre en Ukraine.

Des conseillers français ont indiqué qu'Emmanuel Macron encouragerait un «statu quo» sur la question de Taïwan et exhorterait la Chine à éviter toute escalade.