Episode méditerranéen dans les Bouches-du-Rhône : ce que l'on sait de ce phénomène en approche ce mercredi

Le département des Bouches-du-Rhône doit s'attendre à vivre des prochaines heures sous la pluie alors qu'un «épisode méditerranéen» est en train de se mettre en place.

La pluie arrive. Selon Météo-France, un «épisode méditerranéen» est en train de se mettre en place dans les Bouches-du-Rhône. Actuellement en vigilance jaune «pluie-inondation», le département pourrait connaître des prochaines heures particulièrement pluvieuses.

«Temps perturbé ce mercredi avec des remontées pluvio-orageuses, notamment sur le littoral des Bouches-du-Rhône et du Var où les cumuls pourront être localement importants d'ici à la fin de la journée», explique l'institut météorologique sur X.

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Temps perturbé ce mercredi avec des remontées pluvio-orageuses, notamment sur le littoral des Bouches-du-Rhône et du Var où les cumuls pourront être localement importants d'ici à la fin de la journée.



🟡 #VigilanceJaune#Pluie#Oragespic.twitter.com/xaXuB3g51N — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) December 3, 2025

C'est surtout «la Camargue qui va être concernée avec jusqu’à 30/50mm de précipitations en dix heures », a précisé le météorologue Paul Marquis à actu Marseille. Des rafales de vent soutenues, jusqu’à 50km/h, sont attendues ce mercredi.

Un épisode méditerranéen est un épisode de très fortes précipitations sur une durée courte (1h à 24h en général) touchant les départements méditerranéens, le plus souvent à l’automne. L'équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures ou quelques jours, ce qui peut être dangereux et provoquer localement de lourds dégâts.

Les épisodes méditerranéens se produisent trois à six fois par an en moyenne, précise Météo-France.