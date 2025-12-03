France 2 piégée en plein 20 heures : un humoriste s'infiltre lors d'un reportage, Léa Salamé contrainte de rectifier

Dans un de ses reportages pour son JT de 20 heures, la chaîne France 2 a été victime d'un canular réalisé par un humoriste français. Celui-ci s'est félicité d'avoir trompé le média sur son compte TikTok.

France 2 s'est pris les pieds dans le tapis. Le 1er décembre, dans son journal télévisé de 20 heures, la chaîne du service public a suivi un prétendu adepte des bons plans, Arnaud Roland, dans le cadre d'un reportage dans une grande surface. Sauf qu'Arnaud Roland n'existe pas. Il s'agissait en réalité d'un humoriste, connu sous le nom de «Mehdi tu connais». La supercherie a été révélée sur les réseaux sociaux par l'intéressé, à la suite de la diffusion du sujet.

Léa Salamé avait effectivement présenté un reportage au sujet des Français à la recherche d'économies. On y découvrait un homme qui donnait des astuces pour économiser quelques euros sur ses commandes ainsi que sur ses courses. Il était notamment équipé d'un classeur où il «rangeait méticuleusement ses bons d'achat» ainsi que ses codes de réduction.

Dans un supermarché, il arrivait par exemple à ne payer que 10 euros un panier qui en valait 13, non sans regretter de ne pas être «descendu sous la barre des 10 euros».

Un coup réussi pour «Mehdi tu connais», donc, spécialisé dans les «prank», ces canulars, aujourd'hui souvent filmés et qui inondent les réseaux sociaux. Le jeune homme avait du reste déjà piégé d'autres chaînes de télévision : déguisé en Napoléon Bonaparte ou encore en vendeur de magasin d'ameublement.

Dans son journal du lendemain, le mardi 2 décembre, Léa Salamé a rectifié : «Nous tenions à vous signaler qu'hier, lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, l'une des personnes interviewées a trompé l'une de nos journalistes en falsifiant son identité».