Municipales : Laurent Wauquiez assure que LR votera «tout sauf LFI», au second tour

Face à un candidat LFI au second tour des municipales, LR appellera à voter «tout sauf LFI», a indiqué ce mercredi Laurent Wauquiez.

Une prise de position claire. «Tout sauf LFI», c'est l'annonce faite par Laurent Wauquiez ce mercredi matin sur TF1. À l'approche des élections municipales, le président des députés LR, a expliqué qu'en cas de présence d'un candidat LFI au second tour, son parti appellera à voter pour son adversaire, y compris pour un candidat RN.

Si un candidat LFI est au second tour, et pas LR, «nous appellerons à voter tout sauf LFI. Cela veut dire voter blanc, ça veut dire voter pour ceux qui sont en face, quel que soit le parti. Je ne peux pas être plus clair» a déclaré Laurent Wauquiez.

sur la même ligne que bruno retailleau

LR avait déjà refusé de participer au front républicain contre le RN lors des législatives consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale de juin 2024.

Depuis la ligne du parti a encore évolué en faisant de La France insoumise «le premier danger pour la République», comme l'a encore répété Laurent Wauquiez sur TF1. Une fois n'est pas coutume, Laurent Wauquiez est en accord avec le patron des Républicains Bruno Retailleau.

Celui-ci était même allé plus loin en octobre en appelant à ne pas voter pour la gauche au second tour d'une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne qui avait opposé une candidate PS à un UDR, le parti d'Éric Ciotti, allié du RN.

Lors de cette entrevue, Laurent Wauquiez a également abordé le sujet d'une possible hausse des impôts en 2026. Il a réaffirmé qu'«il ne voterait pas un budget dans lequel il y a des augmentations d'impôts».