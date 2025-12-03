Neige-verglas : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune «neige-verglas» pour cette journée du jeudi 4 décembre.

Attention lors de vos déplacements. Ce jeudi 4 décembre, les départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère ont été placés en vigilance jaune pour les risques de «neige-verglas».

Météo-France

«La neige tombe sur le Massif central vers 1200 m. Sur les Pyrénées, de la neige est attendue à partir de 1200/1300 m. De faibles gelées sont attendues proche des Alpes et sur le Massif Central», ont précisé les prévisionnistes.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 2 et 6 °C dans la plupart des régions, atteignant 7 à 11 °C près du littoral. Les maximales varieront de 5 à 10 °C sur un quart nord-est, de 9 à 14 °C ailleurs, et jusqu'à 11 à 16 °C dans le sud-est.