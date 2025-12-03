Neige-verglas : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune «neige-verglas» pour la journée de ce mercredi 3 décembre. La prudence est recommandée.

Le retour de la neige ? Après un week-end marqué par une relative douceur, la pluie, le froid, la neige et le verglas devraient faire leur retour sur une partie du territoire.

Météo-France a placé six départements du centre en vigilance jaune «neige-verglas» pour la journée de ce mercredi. Sont concernés par cette vigilance : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire et la Lozère.

De la neige à basse altitude

«Il neigera sur les Pyrénées à partir de 1.200 m, et sur le sud du Massif central la nuit au-dessus de 1.100 m puis localement à partir de 800 m d’altitude en fin de nuit. Au petit matin, des gelées seront observées localement», a indiqué Météo-France.

La prudence est recommandée dans ces départements, notamment sur les routes qui peuvent être rendues glissantes et dangereuses.