Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 3 décembre, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune «orages».

Le ciel grondera dans le sud-est. Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Var, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont en vigilance jaune pour risques d'orages ce mercredi 3 décembre.

©Météo-France

Le Gard, le Var et les Bouches-du-Rhône sont également placés en alerte pour «pluie-inondation», avec une vigilance supplémentaire pour «crues» dans le Gard.

Selon les prévisionnistes, les précipitations s'étendront du Languedoc et de la PACA à l'Auvergne, à l'ouest de la région Rhône-Alpes et à la Bourgogne. Elles seront parfois orageuses dans le sud-est en matinée, causant depuis la veille d'importants cumuls sur l'est de l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, et des chutes de neige marquées dès 800/1000 m sur le sud du Massif central.

L'après-midi, «l'activité est localement soutenue et parfois orageuse sur le sud des Bouches-du-Rhône et du Var, donnant localement de bons cumuls en quelques heures», ont-ils ajouté. 

Sur le même sujet Neige-verglas : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mercredi Lire

Sur la façade atlantique et au sud de la Garonne, les averses seront plus fréquentes et occasionnellement orageuses dans l'ouest de l'Aquitaine dès le matin. 

vigilance météooragesMétéo-France

À suivre aussi

Orages : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi
Orages : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités