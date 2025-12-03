Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Ce mercredi 3 décembre, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune «orages».

Le ciel grondera dans le sud-est. Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Var, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont en vigilance jaune pour risques d'orages ce mercredi 3 décembre.

©Météo-France

Le Gard, le Var et les Bouches-du-Rhône sont également placés en alerte pour «pluie-inondation», avec une vigilance supplémentaire pour «crues» dans le Gard.

Selon les prévisionnistes, les précipitations s'étendront du Languedoc et de la PACA à l'Auvergne, à l'ouest de la région Rhône-Alpes et à la Bourgogne. Elles seront parfois orageuses dans le sud-est en matinée, causant depuis la veille d'importants cumuls sur l'est de l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, et des chutes de neige marquées dès 800/1000 m sur le sud du Massif central.

L'après-midi, «l'activité est localement soutenue et parfois orageuse sur le sud des Bouches-du-Rhône et du Var, donnant localement de bons cumuls en quelques heures», ont-ils ajouté.

Sur la façade atlantique et au sud de la Garonne, les averses seront plus fréquentes et occasionnellement orageuses dans l'ouest de l'Aquitaine dès le matin.