Pluie-inondation : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements en vigilance jaune au risque de «pluie-inondation» ce jeudi.

Un temps perturbé. Pour la journée de ce jeudi 4 décembre, Météo-France a placé trois départements en alerte jaune en raison de fortes pluies et de risques d'inondations.

Sont ainsi concernés : les Landes, le Var et les Pyrénées-Atlantiques.

@Météo-France

La vigilance jaune est mise en place dès minuit et sera levée à 6h. Elle sera à nouveau active à partir de 12h jusqu'à la fin de la journée.

Pour ce jeudi 4 décembre, une vigilance jaune «neige-verglas» concerne trois autres départements. Retrouvez toutes les vigilances ici.