TGV Inoui : pourquoi les numéros de sièges vont-ils être simplifiés ?

À partir du 14 décembre, la SNCF aura achevé la mise en place de la nouvelle numérotation des places dans les TGV Inoui et Lyria en France et en Europe, afin de faciliter l’embarquement.

Bientôt fini toutes les questions que l’on se pose lorsque l’on rentre dans un train pour essayer de trouver sa place, ou du moins c’est ce qu’espère la SNCF. Et pour cela, l’opérateur ferroviaire a prévu un nouveau système de numérotation de ces sièges. Le déploiement de cette nouvelle numérotation a démarré à la mi-septembre et doit, normalement, être achevé d’ici au 14 décembre.

Pour la SNCF, cette évolution a été pensée pour «faciliter le repérage à bord et rendre l’embarquement plus simple et plus rapide». Il s’agit d’un modèle similaire à bord des Ouigo, qui «a démontré son efficacité depuis plus de 10 ans», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Dans le détail, sont donc concernés tous les TGV Inoui et les TGV Lyria circulant en France, mais également pour les trajets dans l’Europe avec les TGV Inoui vers l’Allemagne (hors ICE), l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg ainsi que Bruxelles depuis la Province.

Des places à trois chiffres

Chaque place sera identifiée par un numéro à trois chiffres. Le premier chiffre correspondra au numéro de la voiture et les deux autres à celui du siège, détaille la SNCF. Mais attention lorsqu’il s’agit d’un TGV composé de deux rames :

Pour les voitures 1 à 8 de la première rame, le premier chiffre correspond au numéro de la voiture.

Pour les voitures 11 à 18 de la deuxième rame, le premier chiffre correspond au deuxième chiffre du numéro de la voiture.

Par exemple, la place 34 de la voiture 3 et 13 sera indiquée comme telle sur le billet : 334. Et pour différencier s’il s’agit de la voiture 3 ou 13, le numéro de la voiture restera toujours précisé sur les billets.

De plus la disposition des sièges suivra une logique continue et les numéros s'enchaîneront dans l'ordre croissant de gauche à droite, en commençant par l'entrée de la voiture.

Autre spécificité, dans les rames à 2 niveaux, les sièges seront toujours numérotés de 1 à 39 en salle basse, puis se suivront à partir de 40 en salle haute. Dans ce cas aussi le billet précisera si la place se situe en bas ou en haut.