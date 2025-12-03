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Transports : grave accident sur le RER A, le trafic interrompu

La reprise du trafic est estimée à 13h30. [AURORE MESENGE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le trafic est interrompu sur le RER A ce mercredi entre Saint-Germain-en-Laye et Nanterre-Préfecture, en raison d’un accident grave de personne. La reprise est estimée à 13h30.

En raison d’un «accident grave de personne», le trafic est actuellement interrompu sur le RER A, entre Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet-Centre. Selon les dernières informations divulguées sur X, la reprise du trafic est estimée à 13h30.

 

transportRER A

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