Transports : grave accident sur le RER A, le trafic interrompu

Le trafic est interrompu sur le RER A ce mercredi entre Saint-Germain-en-Laye et Nanterre-Préfecture, en raison d’un accident grave de personne. La reprise est estimée à 13h30.

En raison d’un «accident grave de personne», le trafic est actuellement interrompu sur le RER A, entre Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet-Centre. Selon les dernières informations divulguées sur X, la reprise du trafic est estimée à 13h30.