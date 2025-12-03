Vagues-submersion : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce jeudi 4 décembre.

Prudence sur la façade atlantique. Six départements sont visés par une vigilance jaune vagues-submersion de Météo-France pour la journée de ce jeudi 4 décembre.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Vendée.

Cette vigilance est prévue sur l'intégralité de la journée de ce jeudi 4 décembre. Par ailleurs, Météo-France prévoit de la pluie et des vents violents pouvant aller jusqu'à 85 km/h sur la façade atlantique.

En parallèle, neuf départements sont soumis à une vigilance jaune orages, sept départements sont visés par une alerte jaune avalanches, quatre en vigilance vents violents, trois par une vigilance neige-verglas, trois en vigilance pluie-inondation et deux pour crues.