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Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce mercredi. 

La prudence est de mise dans ce territoire. Ce mercredi, le département du Finistère a été placé en vigilance jaune pour des risques de vents violents par Météo-France. Si la journée devrait être relativement calme, cette alerte devrait être davantage effective dans la soirée et la nuit. 

Des rafales allant jusqu’à 90 km/h sont à prévoir aux alentours de l’Île-de-Sein ou encore 85 km/h à Primelin, Plougonvelin et Ouessant. 

Au-delà du vent, un important épisode de pluie pourrait avoir lieu dans le Finistère dans la soirée. 

Sur le même sujet Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi Lire

En tout, 17 départements ont été placés en vigilance jaune ce mercredi par Méteo-France, pour des risques d’orages, mais aussi de neige et d’inondations.

Météovigilance météovents violents

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