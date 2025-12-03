Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce mercredi.

La prudence est de mise dans ce territoire. Ce mercredi, le département du Finistère a été placé en vigilance jaune pour des risques de vents violents par Météo-France. Si la journée devrait être relativement calme, cette alerte devrait être davantage effective dans la soirée et la nuit.

Des rafales allant jusqu’à 90 km/h sont à prévoir aux alentours de l’Île-de-Sein ou encore 85 km/h à Primelin, Plougonvelin et Ouessant.

Au-delà du vent, un important épisode de pluie pourrait avoir lieu dans le Finistère dans la soirée.

En tout, 17 départements ont été placés en vigilance jaune ce mercredi par Méteo-France, pour des risques d’orages, mais aussi de neige et d’inondations.