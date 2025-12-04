Blois : accusé d’avoir incité à l’enlèvement et au viol de son ex-épouse, un magistrat mis en examen

Un magistrat du tribunal judiciaire de Blois (Loir-et-Cher) est soupçonné d'avoir appelé à enlever et violer son ex-femme. Il a été mis en examen pour cyberharcèlement dans une affaire de «revenge porn».

L'homme est sous le coup de la justice. Trois ans après avoir rejoint le tribunal judiciaire de Blois, dans le Loir-et-Cher, un magistrat a été mis en examen en octobre dernier pour des faits de cyberharcèlement à l'égard de son ex-femme. Il exhortait à la kidnapper et à l'agresser sexuellement.

Magistrat reconnu, cet homme est poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, cyberharcèlement et diffusion non consentie d'images à caractère sexuel, aussi appelée «revenge porn» (pornodivulgation, en français), comme l'a indiqué le parquet de Paris. Les faits se sont déroulés entre 2017 et 2025.

Un harcèlement plus intense ces 18 derniers mois

La plaignante est salariée de l'Ecole de formation des barreaux de la cour d'appel de Paris. Elle accuse notamment ce magistrat d'être à l'origine de tentatives d'intimidation à répétition depuis leur séparation en 2014. De son côté, l'accusé nie tous les faits.

Son ancien mari, qui avait notamment participé à un podcast de l'Institut supérieur de préparation aux grandes écoles pour discuter de la notion de «consentement dans la définition du viol et des autres agressions sexuelles», aurait notamment intensifié son harcèlement ces derniers «18 derniers mois», selon l'avocat de la plaignante. C'est à cette période qu'il aurait par exemple été diffusé sur internet des photos intimes d'elle, ainsi que de photomontages pornographiques la représentant.

«un homme incite à l'enlever, la séquestrer et la violer»

L'enquête a également révélé que, sur le dark web, un internet caché qui ne s'explore qu'avec certains outils spécialisés, «un homme incite à l'enlever, la séquestrer et la violer», a expliqué son avocat, qui précise que ces velléités sont ponctuées des coordonnées précises de la plaignante : «son nom, son adresse et son numéro de téléphone».

Selon une source proche de l'enquête, «tout s'est arrêté» après la perquisition et la garde à vue de son ancien mari, en juin dernier, avant de reprendre huit semaines plus tard. Après le dépôt d'une première plainte en 2020, une enquête a été ouverte en 2024 par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne.