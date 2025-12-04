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Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Six départements ont été placés en vigilance jaune «crues» pour cette journée du vendredi 5 décembre.

Ça risque de déborder. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour des dangers liés aux crues ce vendredi 5 décembre.

Sont concernés : la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Rhône.

© Météo-France

«Sur le tronçon de la Saône à Lyon, la décrue se poursuit au moins jusqu'à demain vendredi. Les coefficients de marée sont en hausse, ils seront élevés entre aujourd'hui jeudi et ce week-end (jusqu'à 98 vendredi et samedi)» ont précisé les prévisionnistes.

En conséquence, de faibles débordements pourraient être localisés lors des pleines mers sur la confluence Garonne-Dordogne, le Bec du Gave, la Seudre et l'Odet. 

Sur le même sujet Vents violents : voici les six départements placés en vigilance jaune ce vendredi Lire

Parmi ces départements, cinq sont également en vigilance jaune «vagues-submersion», un pour «vents», deux pour «pluie-inondation», et un pour «avalanches». 

vigilance météoCrues

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