Emmanuel Macron en Chine : Ukraine, relation commerciale… Ce qu'il faut retenir de l’entretien entre le président et Xi Jinping

Le président de la République Emmanuel Macron a rencontré ce jeudi son homologue chinois Xi Jinping. Au cours de leur entretien, les deux chefs d’État ont abordé plusieurs sujets, notamment l’Ukraine, à l’heure où la Russie se montre de plus en plus menaçante envers l’Europe.

Une rencontre cruciale. Après avoir reçu Volodymyr Zelensky, en début de semaine, à l’Élysée, Emmanuel Macron s’est envolé pour Pékin où il a atterri ce mercredi 3 décembre. Une visite en grande pompe qui a été caractérisée par une rencontre, ce jeudi 4 décembre, avec le président chinois Xi Jinping. Au cours de celle-ci, le chef de l’État français est revenu, d’abord, sur un dossier brûlant : l’invasion russe en Ukraine.

Emmanuel Macron a souligné la nécessité de rétablir la paix dans la région. «Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Et de l'Ukraine aux différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre, la capacité que nous avons à œuvrer ensemble est déterminante», a plaidé le président de la République.

«Dépasser» les désaccords

Ensuite, le chef de l’Etat a appelé son homologue à «dépasser» les désaccords existants entre la France et la Chine, admettant qu’il y a «beaucoup de voies de convergence». «Nous avons, nous le savons, beaucoup de voies de convergence, nous avons parfois des désaccords, mais nous avons la responsabilité de savoir les dépasser, de trouver des mécanismes de coopération, de règlement des différends pour un multilatéralisme efficace auquel nous croyons», a dit Emmanuel Macron.

De son côté, le président chinois Xi Jinping a assuré que son pays entendait coopérer avec la France pour «écarter toute interférence» et «rendre le partenariat stratégique général entre la Chine et la France plus stable».

Lors de ce même entretien, le président français a appelé son homologue à des «investissements croisés» pour rééquilibrer la relation commerciale, prônant la coopération avec le G7 pour une gouvernance économique fondée sur des «règles».

«Nous avons une attente constante à l’égard de la Chine»

Il est à noter que la visite d’Emmanuel Macron est très importante et comporte plusieurs enjeux. En effet, il faut savoir que la relation entre la Chine et l’Union européenne se caractérise par un déficit commercial massif, s’élevant à 357,1 milliards de dollars en défaveur des Européens.

De plus, des différends profonds existent entre la France, et plus largement l’Europe, et la Chine, à l’heure où cette dernière est très proche de la Russie de Vladimir Poutine. «Nous avons une attente constante à l’égard de la Chine. C’est qu’elle use de son influence auprès de la Russie pour l’amener à cesser la guerre», en Ukraine, aux portes de l’Union européenne, avait d’ailleurs dit l’Élysée avant la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping.

Depuis quelque temps, la France pousse la Chine à investir dans l’Hexagone. Cela passe, par exemple, par le partage de technologies. D’ailleurs, pour cette visite, le président français était accompagné par 35 dirigeants de grands groupes (Airbus, EDF, Danone…) et d’entreprises familiales, du luxe à l’agroalimentaire.