Gabriel Attal appelle Édouard Philippe à «garder son sang froid» et «les nerfs solides» : le socle commun s'écharpe sur le budget de la Sécu

Le chef de Renaissance, Gabriel Attal, a appelé ce jeudi Édouard Philippe à garder son «sang froid» et ses «nerfs solides» alors que son homologue du parti Horizons a évoqué la possibilité que son groupe vote contre ou s'abstienne sur le budget de la Sécurité sociale, ce qui précipiterait son rejet.

Un socle commun divisé. Les deux poids lourds de la majorité, Gabriel Attal (Renaissance) et Édouard Philippe (Horizons) se sont écharpés cette semaine dans les médias après la menace du dernier nommé de ne pas soutenir le budget de la Sécurité sociale, dont le vote doit se tenir mardi 9 décembre. Le patron du parti présidentiel a invité son homologue à garder son «sang froid» et ses «nerfs solides».

«Dans la période où l'air de la vie politique est devenu totalement irrespirable, on a besoin de points de repères» a estimé Gabriel Attal sur RTL. «Il faut tout faire pour avoir un budget d'ici à la fin de l'année, et ce dont on a besoin aussi, c'est de sang froid et de nerfs solides dans ce contexte où les Français ne comprennent plus les décisions politiques», a-t-il ajouté à destination de son prédécesseur à Matignon.

Édouard Philippe «est une voix qui compte et je n'ai pas de raison de remettre en cause la sincérité de ses propos», a ajouté l’ex-Premier ministre. Mais selon lui, «il ne peut pas y avoir de budget parfait, il faut accepter des concessions». Une réponse au maire du Havre, qui a ouvert la voie à un vote contre ou une abstention, mardi lors du bureau politique de sa formation. «On ne peut pas voter pour», avait-il déclaré.

échange houleux

Soucieux d'offrir «demain une rupture et un espoir» qui «interviendra en 2027», Gabriel Attal a rappelé au passage à son adresse que lui est «retourné à l'Assemblée nationale» après avoir été Premier ministre alors que le chef d'Horizons a choisi de reprendre sa mairie du Havre et de se tenir à distance des débats politiques pour préparer la présidentielle.

«J’aurais pu me dire "je ne retourne pas à l'Assemblée nationale, je reste en dehors, je viens à votre micro de temps en temps pour distribuer les bons et les mauvais points et puis j'en reste là"», a-t-il martelé.

«Laisse le débat parlementaire se faire !», a enjoint de son côté la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet sur TF1 à destination du maire du Havre, demandant «à chacun de laisser les députés travailler» avant d'annoncer son vote.

Un positionnement décisif

Le groupe LR hésitant également à voter contre ou s'abstenir, ce choix d'Horizons fait peser de sérieuse menace sur l'adoption du texte qui nécessiterait alors le vote pour du PS et l'abstention des écologistes, deux conditions loin d'être acquises.

Édouard Philippe, candidat déclaré à la présidentielle, domine pour l'instant les sondages dans la camp macroniste, malgré une baisse récente, tout en restant largement derrière le candidat du Rassemblement national, au premier tour.