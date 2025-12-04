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L'édito de Pascal Praud : «Tout l'État profond se met en branle pour empêcher que la volonté du peuple soit entendue»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Tout l'État profond se met en branle pour empêcher que la volonté du peuple soit entendue», a déclaré Pascal Praud dans son édito de l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS. Le journaliste est revenu sur la possible nomination à la tête de la Cour des comptes de Rémy Rioux, haut-fonctionnaire de gauche et ancien directeur de cabinet de Pierre Moscovici. 

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