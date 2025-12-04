L'édito de Pascal Praud : «Tout l'État profond se met en branle pour empêcher que la volonté du peuple soit entendue»

«Tout l'État profond se met en branle pour empêcher que la volonté du peuple soit entendue», a déclaré Pascal Praud dans son édito de l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS. Le journaliste est revenu sur la possible nomination à la tête de la Cour des comptes de Rémy Rioux, haut-fonctionnaire de gauche et ancien directeur de cabinet de Pierre Moscovici.